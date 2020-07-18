Черкесск, 18 июля 2020, 19:46 — REGNUM Военные Южного военного округа России совершили марш бросок верхом на лошадях. Об этом 18 июля сообщается в заявлении пресс-службы военного округа.

Верхом на лошадях
Верхом на лошадях

Маневры были совершены вслед за последовавшей проверкой боеготовности вооруженных сил страны, которая стала внезапной.

«Военнослужащие батальонных тактических групп выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя выход в район формирования колонн и совершения марша через горные перевалы с использованием лошадей монгольской и карачаевской породы», — отмечается в заявлении.

В марш-броске приняли участие порядка 1 тыс. 200 военнослужащих, а также около 200 единиц военной техники.