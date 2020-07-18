Вашингтон, 18 июля 2020, 19:39 — REGNUM Ученые США из университета штата Миссисипи занимались слежением за сигналами мобильных телефонов на территории России. Об этом 18 июля сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, слежка осуществлялась, в том числе, в районе полигона военно-морских сил России в Нёноксе.
Данный проект был организован при финансовой поддержке министерства обороны Соединенных Штатов.
Как отмечают журналисты, целью указанной операции стало стремление выявить возможность сбора данных, важных для военного ведомства, через открытые источники.