Екатеринбург, , 19:23 — REGNUM В Свердловской области отмечен рост смертности от острого коронарного синдрома. Это произошло в январе — июне, сообщает уральский полпред Николай Цуканов.

Смертность выросла на 6,2%. При этом число госпитализаций с ним упало на 20%, а количество обращений в поликлиники по профилю «кардиология» упало на 22%.

При этом на 9,8% выросло число обращений в связи с онкологическими заболеваниями, на 28% — количество проводимой лучевой терапии. А смертность среди онкопациентов, получающих хирургическое лечение, упала на 22,8%.