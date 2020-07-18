Москва, , 19:19 — REGNUM В Министерстве финансов России заявили о возможном возвращении к действующим бюджетным правилам. Об этом 18 июля сообщается в заявлении ведомства.

По данным экспертов министерства, сокращение российской экономики, вызванное действиями, предпринятыми в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, будет не столь значительным, как в других странах.

Данный факт позволит стране постепенно вернуться к нормальной жизни.

«Это позволяет уже сейчас думать о постепенном возвращении к обычной жизни — в том числе и в сфере бюджетной политики. Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих бюджетных правил с 2022 года с переходным периодом в 2021 году», — отмечается в заявлении.

Напомним, за прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России составило 6 тыс. 234.