Берн, , 19:09 — REGNUM Руководство одной из крупнейших туристических фирм Швейцарии заявило, что в 2021 году самым популярным местом для туристического отдыха станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом 18 июля сообщает издание Lonely Planet.

Информация была обнародована на основании исследования данных запросов в поисковых системах. Выводы были сделаны после обработки данных пользователей из 131 страны мира.

Наиболее привлекательными для отдыха странами, после ОАЭ, оказались Катар, Канада, Соединенные Штаты и Египет.