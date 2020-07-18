Берлин, , 18:55 — REGNUM Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил о предоставлении кредита на сумму €3 млрд беднейшим странам. Об этом 18 июля он сообщил во время онлайн-конференции стран — членов G20.

Средства будут выделены в рамках программы Международного валютного фонда (МВФ). Финансы будут направлены на преодоление последствий вспышки коронавирусной инфекции.

«Все мы — в Германии, Европе и во всем мире столкнулись с вызовами, связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции», — отметил Шольц.

Министр подчеркнул, что Германия своим жестом стремится послать сигнал международному сообществу.

Напомним, по официальным данным, правительство Германии в период с 2020 по 2021 год выделит порядка €8,7 млрд на помощь беднейшим странам, столкнувшимся с угрозой коронавируса.