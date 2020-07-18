Москва, , 18:48 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что празднование Дня города в столице пройдет в обычные сроки, при условии сохранения стабильности ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 18 июля сообщает «Комсомольская правда».

«Я думаю, это первый фестиваль (День города), который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем. Если ситуация не ухудшится и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости», — отметил градоначальник в комментарии изданию.

Напомним, празднования Дня города в российской столице проходят ежегодно в первую либо вторую субботу сентября. Мероприятие отмечается в указанный срок с 2016 года, когда был подписан соответствующий указ.