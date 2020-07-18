Лондон, 18 июля 2020, 18:46 — REGNUM Гражданин Британии Тони Эллиотт, являвшийся основателем журнала Time Out, скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщается на странице компании Time Out Group в соцсети Twitter.
Трагедия произошла в четверг, 16 июля.
«Основатель Time Out Тони Эллиотт ушел из жизни 16 июля после продолжительной болезни, — говорится в сообщении. — … Его будет очень не хватать. Time Out отдает тебе честь, Тони!»
Отмечается, что жизнь и работа Тони Эллиотта «вдохновили миллионы людей».
Как передавало ИА REGNUM, 7 июля актер Нуртас Адамбай сообщил, что в Казахстане скончался актер театра и кино Дархан Дайырбек.
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