Лондон, , 18:46 — REGNUM Гражданин Британии Тони Эллиотт, являвшийся основателем журнала Time Out, скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщается на странице компании Time Out Group в соцсети Twitter.

Трагедия произошла в четверг, 16 июля.

«Основатель Time Out Тони Эллиотт ушел из жизни 16 июля после продолжительной болезни, — говорится в сообщении. — … Его будет очень не хватать. Time Out отдает тебе честь, Тони!»

Отмечается, что жизнь и работа Тони Эллиотта «вдохновили миллионы людей».

Как передавало ИА REGNUM, 7 июля актер Нуртас Адамбай сообщил, что в Казахстане скончался актер театра и кино Дархан Дайырбек.

Читайте также: Скончался казахстанский актер Дархан Дайырбек