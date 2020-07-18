Москва, , 18:27 — REGNUM Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что проверка боеготовности в вооруженных силах страны не связана с обострением конфликта на армяно-азербайджанской границе. Об этом 18 июля он сообщил во время общения с журналистами.

Чиновник подчеркнул, что указанные маневры проходят в плановом режиме и являются подготовкой к военным учениям «Кавказ-2020».

"Данные проверочные мероприятия проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», — отметил Фомин.

Напомним, Армения и Азербайджан многие годы находятся в состоянии перманентного «холодного» конфликта, регулярно обостряющегося вспышками противостояния на границе. Причиной тому является территориальный спор по поводу Нагорного Карабаха.

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