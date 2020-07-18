Екатеринбург, , 17:54 — REGNUM В Свердловской области с начала пандемии коронавируса возникло 46 внутрибольничных очагов COVID-19. Об этом заявил уральский полпред Николай Цуканов.

По данным областного Роспотребназдора, очаги возникли в 43 медицинских учреждениях. Это произошло с 13 апреля по 16 июля. Всего пострадавшими стали 809 граждан. Внутрибольничные случаи заражения привели к временному выводу ряда стационаров и отделений из оказания медпомощи гражданам и усугубили дефицит медиков на Среднем Урале.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии заразились короанвирусом 820 медиков. Из них 119 — на рабочем месте.

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