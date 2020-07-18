Лозанна, Швейцария, , 17:43 — REGNUM Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на информацию о гибели российской фигуристки Екатерины Александровской, тело которой было обнаружено на улице 1905 года в Москве возле жилого дома.

«Семья фигурного катания скорбит о потере Екатерины Александровской, — говорится в сообщении ISU в соцсети Twitter. — Международный союз конькобежцев выражает искренние соболезнования её семье, друзьям и товарищам по команде».

Как передавало ИА REGNUM, 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская, которая являлась чемпионкой мира среди юниоров, погибла 18 июля в Москве.

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