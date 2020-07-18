Лондон, , 17:17 — REGNUM Правительство Великобритании приняло решение о прекращении публикации данных по числу смертей от COVID-19. Об этом 18 июля сообщает Reuters.

Решение было принято после появления опасений, связанных с вероятностью неверных подсчетов, которые могут быть значительно завышены.

По данным Reuters, ученые Великобритании считают, что информация, предоставленная агентством Англии при департаменте минздрава королевства, может быть преувеличенной.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 13 млн 600 тыс. человек.