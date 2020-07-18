Бухарест, , 17:08 — REGNUM Общее число выявленных на территории Румынии новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на 889 и стало составлять 36 691. Об этом 18 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтвержден 36 691 случай заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов в стране от COVID-19 достигло 2009. Кроме этого, отмечается, что на сегодняшний день в Румынии от COVID-19 вылечились почти 24,9 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля в министерстве здравоохранения Сербии сообщили, что в стране за минувшие сутки выявили 389 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались девять пациентов.

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