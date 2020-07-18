Порто-Ново, , 16:18 — REGNUM В Гвинейском заливе у берегов Бенина пираты похитили 13 граждан России и Украины. Об этом 18 июля сообщается в заявлении компании Alison Management Corp.

Похищение было совершено с палубы танкера MV Curacao Trader. Все на судне находилось 19 членов экипажа.

Бандиты совершили нападение в 11:00 по местному времени. В настоящее время танкер в связи с отсутствием достаточного количество членов экипажа находится в состоянии дрейфа.

Напомним, похищения людей в акватории Бенина случаются регулярно. В мае 2020 года здесь были освобождены трое граждан России, ранее похищенные бандитами.