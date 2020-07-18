Москва, , 16:16 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 18 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:13 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса, еще пять отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще пять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано четыре рейса.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве заявил, что в выходным температура в Москве должна подняться.

По его словам, температура в столичном регионе к субботе (18 июля) поднимется до 20−22 градусов и сохранится на этом уровне и в воскресенье.