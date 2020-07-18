Москва, , 16:13 — REGNUM Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов заявил, что осенью 2020 года в стране ожидается вторая волна коронавирусной инфекции. Об этом 18 июля сообщает «Российская газета».

Тем не менее, по словам медика, приводимым изданием, новая вспышка инфекции не будет столь сильной, как прежде.

Причиной нового всплеска станет открытие учебных заведений, а также возвращение граждан из отпусков.

Напомним, за прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России составило 6 тыс. 234.