Москва, , 16:11 — REGNUM Информацию о гибели российской фигуристки Екатерины Александровской, тело которой было обнаружено возле жилого дома на улице 1905 года в Москве, прокомментировала двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева.

«Мы будем скучать по тебе, малышка, — написала Медведева в своём Instagram. — Соболезнования семье».

Как передавало ИА REGNUM, 20-летняя фигуристка, чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля.

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