Москва, , 16:01 — REGNUM Свой комментарий по поводу исследования ученых из Испании о том, что у 29% заболевших COVID-19 появляется сильная сыпь на слизистой оболочке, дал 18 июля в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.

По словам вирусолога, в оригинальной статье испанских ученых говорится, что лишь у части пациентов проявляется такой симптом. При этом Нетесов предположил, что это не сам коронавирус вызывает таковой, а смешанная инфекция, к примеру, энтеровирус.

Кроме этого, ученый отметил, что краснуха и корь также вызывают сыпь, и ещё существуют парвовирус B19, герпесвирусы 6 и 7, также передающиеся воздушно-капельным путем.

«Мое предположение, что это просто смешанная инфекция с какой-то другой, но с какой, надо, конечно, доказывать путем поиска их маркеров», — заявил врач.

При этом он указал, что говорить о том, что причиной сильной сыпи стала коронавирусная инфекция, нельзя, так как это в статье не утверждается.

«На самом деле смешанных инфекций, особенно острых респираторных, их от 20 до 40%, поэтому это, с большой степенью вероятности, просто сопутствующая коронавирусной, дополнительная инфекция», — пояснил Нетесов, отметив, что именно поэтому сыпь была обнаружена не у всех пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Испании обнародовали в журнале Jama Dermatology материал, в котором говорится, что у 29% наблюдаемых ими пациентов была найдена сильная сыпь на слизистой оболочке в ротовой полости.