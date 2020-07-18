Липецк, , 15:58 — REGNUM В Липецкой области зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе 18 июля.

Скончалась 72-летняя женщина. У неё была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. У неё также был сахарный диабет и тяжёлая патология сердечно-сосудистой системы.

Всего по состоянию на 18 июля в регионе было зарегистрировано 20 летальных случаев.

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