Луганск, , 16:00 — REGNUM Укомплектованность боевых подразделений вооруженных сил Украины составляет 50−60% от штатной численности, об этом со ссылкой на данные, обнародованные благодаря волонтерам и представителям средств массовой информации, сообщили 18 июля в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.

«Из 200 тысяч человек, проходящих службу в ВСУ, в военной службе правопорядка на учете числится 15 450 военнослужащих, самовольно оставивших воинские части, что составляет 8% списочной численности», — говорится в сообщении.

Кроме того, нынешняя призывная кампания имеет недобор 50% призывников, а соединения не только в глубине страны, но и находящиеся в зоне гражданской войны в Донбассе «испытывают 35%-ный дефицит запасов материально-технических средств и имущества РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения — ИА REGNUM)».

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Как сообщало ИА REGNUM, испытания американской вакцины от коронавируса окончились для четырех военнослужащих ВСУ смертями.