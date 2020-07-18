Курск, , 15:44 — REGNUM В Курской области 18 июля зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 5828 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1372 пациентов. 1123 человека с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 4411 пациентов, в том числе 76 — за последние сутки. Скончались 49 человек.