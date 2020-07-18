Одесса, Украина, 18 июля 2020, 14:49 — REGNUM В Одессе утром 18 июля началась операция по подъему танкера Delfi, который сел на мель в районе пляжа «Дельфин» в ноябре 2019 года, сообщают одесские издания «Думская» и «Таймер».
По информации издания «Думская» 18 июля с 06:00 велись работы по накачке понтонов.
Как сообщает местное издание «Таймер», к операции привлечены два буксира. Понтоны, наполненные воздухом, были заведены внутрь судна, что, по информации журналистов издания, «позволит уменьшить нагрузку на корпус судна в ходе операции».
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Напомним, 4 июля Владимир Зеленский, находясь в Одессе, потребовал убрать севший на мель танкер до 20 июля.