Лондон, , 13:53 — REGNUM Столетний ветеран Второй мировой войны Томас Мур, собравший свыше £32 млн (свыше $41 млн) для борьбы с коронавирусной инфекцией, посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

По ее информации, посвящение состоялось на территории Виндзорского замка, где британская королева вместе со своим супругом с середины марта соблюдает режим безопасности.

При этом это первое с начала пандемии SARS-CoV-2 подобное мероприятие с участием 94-летней Елизаветы II и первое в истории, когда британский монарх посвящал подданного в рыцарское звание со строгим соблюдением безопасной дистанции.

Также указывается, что для сведения риска заражения коронавирусом церемония проходила во дворе замка, а не в закрытом помещении, где кресло королевы было установлено посреди аккуратно подстриженного газона.

При этом Мур приблизился к королеве Британии ровно на такое расстояние, какое было необходимо для того, чтобы королева могла коснуться его плеч мечом своего отца Георга VI (1895−1952). Также ветерану позволено было из уважения перед его возрастом не преклонять колени.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал гражданам страны возвращение к «нормальной жизни» к Рождеству.