Киев, , 13:43 — REGNUM Более 24 000 подписей (из необходимых 25 000) набрала петиция с просьбой оставить Киево-Печерскую Лавру в пользовании канонической Украинской Православной Церкви, адресованная президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Текст петиции был размещен 27 апреля 2020 года на интернет-портале президента Украины и на момент публикации новости петицию подписали 24 253 человек. До окончания сбора подписей осталось девять дней.

«Мы, верующие Украинской православной церкви, просим Вас господин Президент, не допустить в который раз попытку незаконного захвата Киево-Печерской лавры и отклонить петицию № 22/092966-еп, целью которой является явное разжигание межконфессиональной розни», — говорится в тексте петиции.

Автор петиции Родион Абрамович также просит Владимира Зеленского отклонить петицию №22/092966-еп от 15 апреля 2020 года.

Напомним, автор петиции №22/092966-еп Алексей Кравчук потребовал от президента Украины прекратить использование Киево-Печерской Лавры Украинской Православной Церковью Московского Патриархата путем разрыва договора аренды Лавры. Он также потребовал передать Лавру в пользование раскольникам из Православной Церкви Украины (ПЦУ). Петиция Кравчука набрала 27 505 голосов и была рассмотрена президентом Украины. 22 мая 2020 года Владимир Зеленский ответил на петицию. В частности, он напомнил, что субъектом управления объектами государственной собственности (которой является Киево-Печерская Лавра — ИА REGNUM) в соответствии с украинским законодательством является Кабинет министров Украины.