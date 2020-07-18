Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Пользователи глобальной сети интернет дали негативную оценку сообщениям американских СМИ о том, что группа хакеров и России якобы пыталась выкрасть у Канады и США информацию о создании последними вакцины от коронавируса. Сообщения соответствующего содержания размещены под роликом телеканала ABC-News в популярном видеохостинге Youtube.

«Живущие в России должны гордиться тем, что их обвиняют во всем. Они могут проецировать образ большой силы, пока готовят барбекю и играют в видеоигры», — пишет пользователь с ником in·eq·ui·ta·ble.

«Россия» пытается украсть вакцину или частные преступные граждане пытаются украсть данные о вакцине? Разница ЗНАЧИТЕЛЬНА, потому что обвинение в неправильной сущности может вызвать ненужную дипломатическую напряженность», — подчёркивает пользователь под ником «1ForAllandAllForAll».

"Холодная война все еще жива. Спасибо ABC-News за поддержку такого замечательного дела!», — иронизирует пользователь Penny.

При это в целом у ролика, который просмотрело свыше 41 тысячи пользователей, преобладают негативные оценки и большинство просмотревших негативно высказывается о нем.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Британия, США и Канада опубликовали совместное заявление, обвиняющее российские спецслужбы в попытке украсть данные об исследованиях вакцины от коронавируса.