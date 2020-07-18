Тюмень, , 12:21 — REGNUM В Тюменской области ситуация с коронавирусной инфекцией остаётся напряженной. В целом по региону увеличивается количество заболевших, особенно в Тюмени и Тюменском районе. Об этом сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Кроме того, зафиксированы семейные очаги инфекции в Казанском и Голышмановском районах, а также в Тобольске и Тобольском районе. Причина везде одна и та же — заразившиеся люди собирались на семейные праздники.

Помимо этого, болезнь настигает людей, которые игнорируют санитарные правила — не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, собираются компаниями на пляжах и парках.

«У многих молодых людей с COVID-19 заболевание протекает в тяжёлой форме. Это результат самолечения и несвоевременного обращения к врачам», — отметила Ольга Кузнечевских.