Москва, , 13:19 — REGNUM Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, в отличие от остальных, не подойдет вакцина от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 17 июля рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова приводит РИА Новости.

«Единственное будет, по всей видимости, исключение — это, естественно, у людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы», — заявил врач в ответ на вопрос о том, будет ли кому-либо не подходить вакцина от коронавируса.

Также он отметил, что любая вакцинация является стрессом для организма, которая может спровоцировать обострение хронического заболевания и потому таким людям перед введением вакцины нужно получить консультацию врача-иммунолога.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов рассказал, что вторая волна распространения коронавирусной инфекции в России ожидается осенью нынешнего года, однако она окажется слабее по сравнению с первой.