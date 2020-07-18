Хабаровск, , 12:18 — REGNUM Немногочисленные сторонники Сергея Фургала вновь прошлись по центральным улицам Хабаровска, выкрикивая лозунги в поддержку арестованного губернатора.

В целом митинг напротив здания правительства Хабаровского края и шествие прошли спокойно, полицейские не вмешивались в происходящее и задержаний митингующих не проводили, сообщает сетевой ресурс khabarovskadm.ru.

Из-за того, что в регионе непростая ситуация с пандемией коронавируса, сотрудники правоохранительных органов раздавали всем участникам митинга защитные медицинские маски.