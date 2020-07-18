Хабаровск, , 12:18 — REGNUM В Хабаровске прошел седьмой по счету митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств и покушении. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Митинг в поддержку Сергея Фургала. Хабаровск.18.07.2020 Алексей Иванов (с) ИА REGNUM

Это очередная несанкционированная акция в поддержку губернатора Сергея Фургала. Граждане начали собираться к 12:00 по местному времени на площади Ленина. Когда на площади набралось, по данным МВД, около 10 тысяч человек — колонна двинулась от дома правительства в сторону Комсомольской площади. Далее митингующие спустились к речному вокзалу и поднялись к площади Славы, к Спасо-Преображенскому кафедральному собору. Демонстранты скандировали: «Свободу Фургалу». Затем демонстранты вернулись на площадь Ленина, где провели несанкционированный митинг. В митинге участвовали около 3 тыс. человек.

В мэрии Хабаровска отметили, что в общей сложности в акции в поддержку Фургала участвовало на 30% меньшей граждан, чем в минувшие выходные.

Кроме того, демонстранты требовали, чтобы к ним вышел мэр Хабаровска, представитель «Единой России» Сергей Кравчук.

Напомним, что протестующие требуют либо освобождения Фургала, либо перевод рассмотрения его дела из Москвы в Хабаровск, чтобы судили его в Хабаровском крае судом присяжных.