Калуга, , 12:18 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены в Калужской области у 36 человек за последние сутки, сообщает 18 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 889 положительных теста. 1 тыс. 581 человек находится на лечении, 5 тыс. 254 человек выздоровели, 54 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (369), в Обнинске (236), в Боровском районе (163), Малоярославецком районе (135), в Жуковском районе (130) и в Козельском районе (90).

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