Орел, , 12:07 — REGNUM 40 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за минувшие сутки, данные 18 июля опубликовал федеральный оперативный штаб.

45 пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, за последние сутки признаны выздоровевшими, они выписаны или сняты с амбулаторного учёта. Статистика по умершим пациентам за сутки не изменилась.

Всего в Орловской области с 24 марта подтверждено 5280 случаев заражения коронавирусом, 3860 человек выздоровели. Скончались 77 пациентов с COVID-19.