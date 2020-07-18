Севастополь, , 12:03 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 18 июля в пресс-службе правительства города.

«По состоянию на утро 18 июля зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19. Трое пациентов — жена, тесть и тёща заболевшего ранее мужчины. Также диагноз подтвердился у мужчины, приехавшего в Севастополь из другого региона, и у двоих местных жительниц», — говорится в сообщении.

За сутки выписаны 11 человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом. Также зарегистрирован один летальный исход — скончался 92-летний мужчина, страдавший хроническими заболеваниями: коронавирус вызвал осложнение в виде пневмонии, врачи оказались бессильны.

Всего в Севастополе с 27 марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 291 человека, выздоровели 235 человек, умерли шесть человек. В больницах на лечении остаётся 41 пациент.