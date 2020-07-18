Симферополь, , 11:58 — REGNUM 12 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 18 июля.

«За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции. Три из них завозные из-за рубежа, четыре выявлены при обращении за медицинской помощью, два выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три — при скрининге здоровых лиц», — сообщил глава региона.

С 21 марта в Крыму подтверждено 943 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 721 человек выздоровел.

Скончались 13 пациентов с коронавирусом.