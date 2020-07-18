Москва, , 11:58 — REGNUM Вторая волна распространения коронавирусной инфекции в России ожидается осенью нынешнего года, однако она окажется слабее по сравнению с первой. Об этом 17 июля рассказал главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, его слова приводит «Интерфакс».

По словам специалиста, осенью можно ожидать некоторого повышение уровня заболеваемости в связи с тем, что будет происходить формирование коллективов в школах, в других учебных заведениях и на рабочих местах, а также часть людей вернется из отпуска.

«Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — заявил Чуланов.

Также он отметил, что вторая волна коронавируса будет более слабой потому, что много людей приобрело к нему иммунитет, а также стало серьезней относиться к профилактическим и предупредительным мерам.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Российской Федерации за сутки было выявлено 6234 новых случая SARS-CoV-2.