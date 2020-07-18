Тамбов, , 11:50 — REGNUM 41 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе.

«41 новый случай сегодня. Из них: 10 мужчин, 31 женщина. Возраст заболевших от 20 до 80 лет. Прибывших из других регионов нет, 41 контактный с заболевшими», — говорится в сообщении.

Всего с 17 марта в Тамбовской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5484 человек, 4427 выздоровели, скончался 31 пациент. Больницах на 18 июля находятся 213 человек с диагнозом «пневмония».