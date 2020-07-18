Киев, , 11:57 — REGNUM Десять новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщили 18 июля в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

Семь человек из числа инфицированных — военнослужащие, два человека — работники ВСУ, один — государственный служащий.

Четверо военнослужащих находятся на лечении в медицинских учреждениях, трое — дома под наблюдением врача. Также лечатся дома под наблюдением медицинской службы двое работников ВСУ и государственный служащий. Состояние инфицированных удовлетворительное.

Всего в ВСУ на данный момент COVID-19 болеют 129 человек. За весь период пандемии выздоровели 514 человек, скончались пять человек.

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