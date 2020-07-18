Краснодар, , 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе. В числе заразившихся есть дети от трёх до 15 лет, самому старшему из новых пациентов — 88 лет.

«30 человек за сутки заболели в Краснодаре, 9 — в Сочи, по 5 человек — в Туапсинском и Северском районах. В Армавире и Успенском районе по 4 подтвержденных случая заражения COVID-19. В Динском районе коронавирус обнаружен у 3 человек. В Выселковском, Новокубанском по два заболевших, в Кореновском, Апшеронском, Кавказском, Павловском, Белореченском районах и в Горячем Ключе — по одному», — уточнили в оперативном штабе.

Всего за весь период пандемии на территории края положительные тесты на коронавирус подтверждены у 7115 человек, из них 6078 пациентов выписаны с выздоровлением. Умерли 94 человека. В настоящее время в тяжёлом состоянии, на аппаратах ИВЛ, находятся 19 пациентов, ещё двое — на ЭКМО.