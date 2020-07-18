Тула, , 11:37 — REGNUM Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии за минувшие сутки, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе. Врачам не удалось спасти жизни жителей Кимовска, Киреевского и Ясногорского районов в возрасте 31 года, 54 и 62 лет.

Всего за минувшие сутки в регионе подтверждено

COVID-19: новые случаи заражения и выздоровления в Тульской области49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 41 пациент выписан с выздоровлением от COVID-19.

Всего в Тульской области за верь период пандемии подтверждено 7845 случаев заражения, 6396 человек выздоровели, умерли 178 пациентов.