Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались ещё пять пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 18 июля.

Так, за сутки подтверждено пять летальных исходов среди госпитализированных пациентов с коронавирусом. Скончались трое мужчин в возрасте от 61 года до 84 лет и две женщины в возрасте 57 и 70 лет.

Таким образом, за весь период пандемии в Ростовской области скончались 183 пациента с подтверждённым коронавирусом.

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