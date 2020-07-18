Новый Орлеан, США, , 11:33 — REGNUM В открытый доступ утекли личные данные около 260 тысяч клиентов агентства по подобру актёров MyCastingFile. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.

Владеющее одноимённой платформой для подбора актёров агентство MyCastingFile базируется в Новом Орлеане. На сайте организации отмечается, что с помощью её платформы были отобраны некоторые актёры для фильмов «Терминатор: Генезис», «Идеальный голос» и сериала «Настоящий детектив».

Специалисты по кибербезопасности из компании Safety Detectives обнаружили в облачном сервисе от Google базу данных с более чем 260 тысячами клиентов агентства MyCastingFile. База данных включала адреса проживания, номера телефонов, сведения о предыдущей работе и другую конфиденциальную информацию. При этом база не была никак защищена.

Представители Safety Detectives направили соответствующее предупреждение в MyCastingFile, после чего база была изъята из открытого доступа. Причины утечки личных данных не уточняются.

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