Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 102 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 18 июля.

Новые с заражения коронавирусом подтверждены в 18 городах и районах Ростовской области. Так, например, в Ростове-на-Дону — 49, Шахтах — 11, Батайске — восемь. Большинство новых носителей инфекции — 42,2% — жители региона в возрасте от 46 до 65 лет.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии составило 11 тыс. 316 человек.

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