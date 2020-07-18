Чикаго, США, , 11:47 — REGNUM При защите от участников протестов движения Black Lives Matter (BLM) памятника Христофору Колумбу в Чикаго пострадали 18 сотрудников полиции. Об этом 18 июля сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местное полицейское управление.

По данным управления, толпа окружила статую и с криками «Убийца!» пошла на охраняющих ее полицейских, забрасывая последних камнями и другими подручными предметами, а также применяя фейерверки.

В итоге, как уточняет телеканал, пострадали 18 правоохранителей, при этом 12 участников протестов были задержаны.

Также указывается, что протестующие прорвались к статуе, оттеснив полицию, которая вынуждена была применить против активистов слезоточивый газ, однако снести ее не смогли.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 июля участники протестных акций в городе Балтимор (штат Мэриленд) снесли и выбросили в бухту памятник мореплавателю и первооткрывателю Америки Христофору Колумбу (1451−1506), который был установлен в городском районе Маленькая Италия.