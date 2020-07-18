Луганск, , 11:14 — REGNUM Четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили в Луганской Народной Республике в результате проведенных накануне, 17 июля, исследований, сообщается 18 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По факту выздоровления были выписаны еще восемь человек. Также зарегистрирован один летальный случай.

По состоянию на утро 18 июля в республике было выявлено 595 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 512 человек, скончались 15 человек.