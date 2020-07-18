Рязань, , 11:28 — REGNUM Ещё 40 случаев заражения коронавирусом подтверждены в Рязанской области за минувшие сутки, сообщает региональная оперативная рабочая группа. 90 человек выписаны с выздоровлением.

С начала пандемии в Рязанской области выявлены 5883 носителей коронавируса. За сутки выписали 90 пациентов, 32 из которых проходили лечение в стационаре. В целом в регионе выздоровели 5033 человека.

На подтверждение в региональный минздрав направлены ещё 38 положительных тестов. Таким образом, под контролем врачей вместе с условно зараженными лицами находятся 5921 человек.