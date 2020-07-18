Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM В Свердловской области за 17 июля подтверждено 259 новых случаев COVID-19. Об этом 18 июля сообщает оперштаб.

117 заболевших выявлено в Екатеринбурге. Также такие случаи обнаружены в Алапаевске, Артёмовском, Белоярском, Берёзовском, Асбесте, Богдановиче, Верхней Салде, Верхотурье, Дегтярске, Верхней Пышме, Волчанске, Верхней Туре, Краснотурьинске, Первоуральске, Ревде, Кушве, Сухом Логе, Среднеуральске, Горноуральском городском округе, Каменске-Уральском и в Каменском городском округе, Нижнесергинском районе, Среднеуральске, Новой Ляле, Нижней Туре, Нижнем Тагиле, Полевском, Серове, Слободо-Туринском районе, а также Тавдинском, Сысертском и Талицком городских округах.

Всего в регионе за весь период обнаружено 17 544 случая ковида.