Челябинск, , 10:40 — REGNUM В Челябинской области за 17 июля скончались пять пациентов с коронавирусом. Об этом 18 июля сообщает оперштаб.

61-летняя женщина умерла от COVID-19. У 62-летней женщины были сахарный диабет с поражением почек, а также вторичная гипертензия. У 77-летнего — гипертоническая болезнь и сахарный диабет с множественными осложнениями, у 75-летнего — стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, а у 52-летнего — подострый гломерулонефрит и уремический отёк лёгких.

За весь период пандемии на Южном Урале 88 граждан умерли от COVID-19, а 120 — от других болезней.