Луганск, , 10:52 — REGNUM Четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили в Луганской Народной Республике в результате проведенных накануне, 17 июля исследований, сообщается 18 июля в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

По факту выздоровления были выписаны еще восемь человек. Также зарегистрирован один летальный случай.

По состоянию на утро 18 июля в Республике было выявлено 595 случаев инфицирования коронавирусом, из которых выздоровели 512 человек, скончались 15 человек.