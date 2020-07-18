Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Американская компания Apple добавила несколько новых функций, включая ежедневный новостной подкаст, в сервис Apple News+. Об этом сообщает пресс-служба Apple.

Новые функции направлены на то, чтобы сделать сервис для чтения журналов и новостей от Apple доступным в аудиоформате. Еженедельно в Apple News+ будет появляться около 20 материалов Esquire, Essence, Fast, Sports Illustrated, TIME, The Wall Street Journal и других изданий, озвученных профессиональными актёрами.

Также ежедневно в сервисе будут появляться аудиозаписи с обзором основных новостей дня. Записывать новостные подкасты для Apple будут бывшие ведущие американской радиостанции WNYC Шумита Басу и Дуарте Джеральдино. Каждый выпуск будет длиться около восьми минут.

Сервисы будут доступны только на английском языке. Доступ к новостным подпискам будет открытый, а материалы других изданий в аудиоформате будут распространяться только среди владельцев платной подписки Apple News+.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле супруга бывшего президента США Мишель Обама объявила о запуске собственного подкаста на тему отношений в семье на сервисе Spotify.

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