Симферополь, , 10:21 — REGNUM В Крыму отмечают ажиотажный спрос среди туристов на отдых. Об этом сегодня, 18 июля, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«У нас сегодня аншлаг в курортной сфере. Повышенный спрос на отдых на июль и август. Уже идет бронирование на сентябрь», — рассказал Константинов.

Он подчеркнул, что Крым будет пытаться приблизиться по приему туристов к показателям 2019 года. Это должно позволить экономике полуострова сохранить свой потенциал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в туристической сфере сложилась непростая ситуация из-за пандемии коронавируса. Международное ависообщение оказалось в существенной мере прервано, поэтому выездной туризм сократился до минимума. Однако российские туристические регионы, и в частности Крым, сняли ограничения на прием туристов из других регионов России с 1 июля. Отсюда и возник ажиотажный спрос.