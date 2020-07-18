Москва, , 10:50 — REGNUM Погода в августе на большей части территории России будет в рамках климатической нормы или чуть теплее. Об этом 18 июля сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, ее слова приводит «Российская газета».

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.

При этом чуть прохладнее погода ожидается на юге европейской территории — в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республиках Северного Кавказа и на Нижней Волге, однако и тут температура воздуха ожидается в пределах +30°С.

Кроме этого, Паршина отметила, что в столичном регионе и в Москве погода в августе ожидается в пределах климатической нормы — температура воздуха в ночное время будет + 9… +14 °С, а днем +20… +25 °С.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в Гидрометцентре передали, что в субботу, 18 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, утром местами туман. Температура воздуха +20… +22 °С.